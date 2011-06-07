Севастополь хочет больше денег от России за базирование ее флота

Руководство Севастополя рассчитывает на увеличение отчислений на социальное развитие города из бюджета России в связи с базированием в городе Черноморского флота РФ, заявил на брифинге первый заместитель председателя горгосадминистрации Сергей ЖИВОДУЕВ.

«8-10 июня состоится очередной раунд украинско-российских переговоров по Черноморскому флоту. Там у нас один из вопросов - об изменении методики расчета средств на социальное развитие города. Мы доказываем, что эту методику надо изменить, и количество денег на социальное развитие повысить», - сказал вице-губернатор.

При этом ЖИВОДУЕВ не сообщил, сколько средств согласно разработанной методике должна перечислять городу Россия. Он прогнозирует, что участники заседания будут спорить по этому поводу.

Ранее бывший председатель Севастопольской ГГА Валерий САРАТОВ заявлял, что сумма предусмотренных межправительственным соглашением отчислений из бюджета РФ на социально-экономическое развитие города (в последние несколько лет в среднем в Севастополь из России через официальный Киев поступает около 30 млн. грн. в год) должна быть увеличена примерно в 4 раза.

Он отмечал, что на сегодня сумма участия России в соцразвитии Севастополя «привязана» к 12 тыс. военных. В то же время, в горадминистрации считают, что к этому количеству военных надо еще учитывать их семьи и вольнонаемных граждан Украины, работающих на предприятиях и в организациях ЧФ. Таким образом, заявлял В.САРАТОВ, с ЧФ связано около 50 тыс. человек, то есть, около 15% населения города.

В соответствии с межправительственным соглашением об участии РФ в социально-экономическом развития Севастополя и других мест базирования ЧФ РФ на территории Украины, в 2010 году в бюджет Севастополя из бюджета РФ поступило более 38 млн. грн. В 2011 году по этой линии в город поступит, как предполагается, 41,2 млн. грн.