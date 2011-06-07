Турист из России утонул в Крыму
10:40, 07 июня 2011Крым
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Трагедия в 1,5 километрах от Тарханкута
Житель Волгоградской области России, приехавший на отдых в Крым, утонул в Черном море на западе полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Трагедия произошла 6 июня в неприспособленном для купания месте в 1,5 километрах от мыса Тарханкут.
25-летний мужчина купался в море вместе со знакомым. «Через 10 минут пребывания в воде он исчез из поля зрения. Друг, увидев, что тот лежит на дне моря, попытался самостоятельно доплыть до мужчины, но глубина была большой», - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники МЧС достали тело из воды. Милиция выясняет обстоятельства гибели россиянина.
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