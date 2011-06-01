В Симферополе с неба падали "яйца"
18:00, 01 июня 2011Крым
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По улицам текли "реки"
Град размером с перепелиное яйцо и ливень прошли в Симферополе во второй половине дня среды, от "стихии" пострадал центр города.
Градины оставляли вмятины на автомобилях и сбивали с них краску, пробовали пластиковые козырьки над подъездами офисов.
По улицам текли потоки воды.
Очевидцы сообщили также, что находчивые владельцы машин укрывали автомобили одеялами и подушками.
Крымское управление МЧС объявляло штормовое предупреждение на первый день лета.
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