Янукович проведает в Крыму беременных и гонщиков
14:54, 01 июня 2011Крым
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Рабочая поездка
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2-3 июня будет находиться с рабочей поездкой в Автономной республике Крым, сообщила его пресс-служба.
Планируется, что 2 июня глава государства примет участие в церемонии открытия реконструированного ялтинского роддома.
Также запланировано участие ЯНУКОВИЧА в торжествах по случаю открытия этапа Inter Continental Rally Challenge - Prime Yalta Rally 2011.
3 июня в Ялте под председательством президента состоится заседание Совета регионов.
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