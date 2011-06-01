Янукович проведает в Крыму беременных и гонщиков

14:54, 01 июня 2011
Крым
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Рабочая поездка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2-3 июня будет находиться с рабочей поездкой в Автономной республике Крым, сообщила его пресс-служба.

Планируется, что 2 июня глава государства примет участие в церемонии открытия реконструированного ялтинского роддома.

Также запланировано участие ЯНУКОВИЧА в торжествах по случаю открытия этапа Inter Continental Rally Challenge - Prime Yalta Rally 2011.

3 июня в Ялте под председательством президента состоится заседание Совета регионов.

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