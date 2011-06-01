Гриценко требует расследования закупки вышки по завышенной цене

Депутат Верховной рады Украины Анатолий ГРИЦЕНКО требует от премьер-министра, генерального прокурора и председателя государственной финансовой инспекции с требованием провести расследование закупки "Черноморнефтегазом" буровой установки по завышенной цене, сообщила пресс-служба нардепа.

Основанием для депутатского обращения стала публикация в "Зеркале недели. Украина" статьи "Вышка для Бойко", в которой высказывалось предположение, что "Черноморнефтегаз" купил сингапурскую буровую установку по завышенной на 150 млн. долларов цене через победившую в тендере британскую фирму.

ГРИЦЕНКО просит проверить изложенные в статье факты и в случае их подтверждения привлечь к ответственности виновных лиц, которые нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО назвал публикацию заказной и попросил СБУ выяснить, кто может быть его заказчиком.