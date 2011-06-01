Бойко просит СБУ найти "заказчика" статьи о буровой установке

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО считает заказным материал о закупке «Черноморнефтегазом» самоподъемной плавучей буровой установки, опубликованный в газете «Зеркало недели. Украина» 27 мая, и просит СБУ выяснить, кто может быть заказчиком.

В статье под названием «Вышка для Бойко» высказывалось предположение, что компания «Черноморнефтегаз» купила сингапурскую буровую установку по завышенной на 150 млн. долларов цене через британскую фирму, победившую в тендере. При цене установки у первого продавца в 248,5 млн. долл. «Черноморнефтегазу» она обошлась в 400 млн. долларов.

«Это чей-то заказ. Мы сейчас попросили СБУ, чтоб выяснили, кто заказчик… Это заказуха - сто процентов», - заявил БОЙКО в комментарии УНИАН.

Он предположил, что заказ мог быть вызван желанием сорвать сроки начала добычи Украиной нефти и газа на Черноморской шельфе.

«Приход платформы в Черное море, которая может бурить на глубине более 100 метров – это реальное изменение всей геополитической ситуации. Это на самом деле реально начало большой добычи (нефти и газа) на Черном море. На самом деле это дискредитация, чтоб она не доехала, к примеру», - отметил БОЙКО.

Комментируя информацию, изложенную в публикации, БОЙКО не исключил, что установка может стоить около 250 млн. долл., однако эта сумма не учитывает дополнительных расходов.

«На самом деле там стоимость установки может быть 250 миллионов, но там же не учтена стоимость ни вертолетов спасательных, ни кораблей, а это дополнительные деньги… Со стороны выглядит эффектно. С одной стороны, 400 миллионов, с другой - 250. А все запчасти и дополнительное оборудование они забыли приписать. Я делаю из этого вывод, что это заказуха. Никто не разбирался детально, а просто (все было сделано), чтоб развить скандал и остановить процесс», - сказал. БОЙКО.

Он сообщил также, что транспортировка платформы будет проходить через Босфор и может занять еще 3 месяца.