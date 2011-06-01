У арендаторов отберут простаивающие земли

Республиканский комитет по земельным ресурсам Крыма совместно с органами местного самоуправления начал проверку использования земельных участков по договорам аренды - арендаторам, которые не приступали к освоению земли в течение трех и более лет, выписываются уведомления о том, что участки будут отсуживать и передавать в земли резерва местных советов, сообщила пресс-служба Рескомзема.

«Крыму нужны реальные инвестиции, между тем, есть участки, которые стоят неосвоенными с 2001 года», - сказал председатель комитета по земельным ресурсам Крыма Александр ЧАБАНОВ.

Сегодня на территории Крыма уже выявлены около 400 участков общей площадью более 700 га, которые не осваиваются и не используются по своему назначению. Больше всего таких земель в Большой Ялте. Там не используются 128 участков общей площадью более 110 га. Меньше всего неосвоенных участков в Раздольненском районе - три на площади 0,05 га.