Гибель двух человек на "Море" вылилась в уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности в цехе "Феодосийской судостроительной компании "Море" в поселке Приморский в Крыму - из-за падения крана два человека погибли, еще двое были травмированы.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия", - сообщил представитель прокуратуры Крыма.

Крымское управление Госгорпромнадзора создало комиссию по специальному расследованию группового несчастного случая на заводе "Море".

По предварительным данным, ЧП "произошло на участке производства судостроения и судоремонта, при выемке и перемещении металлоконструкции двумя кранами с одной построечной позиции на другую", сообщила пресс-служба теруправления Госгорпромнадзора.

В приемной "Моря" отказались прокомментировать сообщения на форумах о разрушении корабля "Зубр", предназначенного для КНР, во время инцидента 27 мая.

По данным крымского управления МЧС, при перемещении корпуса изделия двумя мостовыми кранами произошло разрушение и падение одного из них - погибли 60-летняя машинист крана и 59-летний сборщик корпусов судов. Еще два сборщика пострадали: 48-летний мужчина отделался ушибом ребер и после осмотра врачами был отпущен домой, 38-летний работник сломал ноги и был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В 2010 году "Море" приступило к реализации контракта по строительству малых десантных кораблей на воздушной подушке по заказу Китая.