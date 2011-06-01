Рада создала спецкомиссию по вопросам Крыма

Созданная Верховной Радой Украины временная специальная комиссия по вопросам Автономной республики Крым ускорит развитие региона, считает глава Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Комиссия, в которую вошли 15 депутатов, сформирована 31 мая. Она будет рассматривать законопроекты, касающиеся конституционно-правового статуса АРК, полномочий и финансовой самостоятельности региона, а также изменений в Конституцию Крыма. Возглавил спецорган депутат из фракции Партии регионов Борис ДЕЙЧ.

«Для Крыма это - большой шаг вперед. Уверен, что работа комиссии даст Верховной Раде возможность быстрее рассматривать законодательные инициативы автономии, учитывать интересы Крыма в ходе законотворческой деятельности», - сказал ДЖАРТЫ.

Он отметил также, что комиссия поможет объединить депутатов представляющих интересы Крыма в Раде и позволит им эффективно работать для автономии.