Джарты попросит у Януковича госпрограммы для Крыма

Председатель правительства Крыма Василий ДЖАРТЫ намерен поднять вопрос о принятии и финансировании важных для автономии государственных программ на заседании Совета регионов, которое проведет 3 июня в Ялте президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«В моем выступлении на Совете регионов я буду обращаться к президенту по трем госпрограммам, которые очень важны для Крыма. Это «Вода Крыма», «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и «Экологически безопасный Крым». Из них принята только одна («Экологически безопасный Крым») и не в полном объеме», – заявил ДЖАРТЫ.

По его словам, первый вопрос заседания пока окончательно не утвержден. «Насколько мне известно, он будет связан с недопущением радикализма в Украине – то есть, это вопрос национального масштаба. Второй вопрос – выполнение Стратегии развития Крыма до 2020 года, третий вопрос – пожарная безопасность в Украине», – сказал ДЖАРТЫ.