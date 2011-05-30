"Регионалы" забрали парторганизацию у экс-спикера крымского парламента

Совет крымской организации Партии регионов отстранил бывшего председателя Верховного совета Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО от руководства Ленинской районной организацией ПР, сообщила пресс-служба парторганизации.

Полномочия ГРИЦЕНКО досрочно прекращены в связи «с невозможностью исполнять свои обязанности».

Кроме того, при принятии решения совет крымской ПР руководствовался письмами центрального аппарата партии «об усилении профилактической работы по предупреждению возникновения фактов злоупотребления служебным положением и нарушений законов Украины членами Партии регионов».

Лидер крымской парторганизации Василий ДЖАРТЫ рекомендовал к избранию главой районной организации ПР председателя Ленинской райгосадминистрации Валерия СТЕПАНОВА.

Партконференция в Ленинском районе пройдет до 20 июня.

ГРИЦЕНКО считает адекватным решение политсовета, поскольку парторганизация не может длительное время быть без руководителя.

«На Партии регионов лежит большая ответственность перед своими избирателями за решение социально-экономических проблем, и, безусловно, решение этих непростых задач зависит от каждого члена партии, каждой партийной организации. Ленинская партийная организация является одной из самых крупных в Крыму. Несмотря на отлаженную работу, такая организация не может длительное время находиться без руководителя», - цитирует ГРИЦЕНКО его пресс-секретарь.

Политик также просил передать «крымчанам и однопартийцам», что уголовные дела против него возбуждены «незаконно и необоснованно».

ГРИЦЕНКО был задержан 24 января по подозрению в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской РГА в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский». Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил еще на два месяца - до 21 мая. Апелляционный суд Крыма в мае продлил арест до шести месяцев - до 21 июля.

ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель и злоупотреблении положением при начислении материальной помощи.

Политик занимал должность спикера ВС Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.