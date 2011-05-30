Ялтинцам обещают бесплатные пляжи

Городские и поселковые власти Большой Ялты подписали соглашения о свободном доступе местных жителей на пляжи более чем с 80 процентами здравниц на южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба исполкома горсовета.

«Не все довольны такой договоренностью», - сказал мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК, добавив, что некоторые ялтинцы, сдающие жилье, настаивают, что их отдыхающие должны посещать пляж бесплатно.

БОЯРЧУК заявил, что пляжи необходимо содержать: убирать мусор, поддерживать порядок, реконструировать. «Тем более, что берегоукрепительные пляжные сооружения - очень дорогостоящие проекты, и денег на них у государства просто нет», - отметил мэр.