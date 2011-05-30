Крым рассчитывает принять 2 миллиона туристов из России

Крым в 2011 году рассчитывает принять более 2 миллионов российских туристов, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО журналистам в Москве.

«В этом году Крым планирует принять более 6 миллионов туристов, что примерно на 5% больше, чем годом ранее, треть из которых россияне. В 2010 году российских туристов было в Крыму 1,4 миллионов человек, в этом планируется более 2 миллионов», - сказал ЕЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что для увеличения количества туристов из России существуют все предпосылки.

«Крым всегда привлекал туристов своей живописной природой и архитектурой, и самое главное - это климат, имеющий целебный воздух, ведь очень много известных людей лечились в Крыму. Здесь туристы не только смогут насладиться всей красотой крымских пейзажей, морем, но и оздоровиться. Тем более, для этого всего есть все условия - это и всемирная здравница, пансионаты, множество архитектурных строений, дворцов, горный массив, бухты», - сказал ЕЛЬЧЕНКО.

В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что уже руководство Крыма совместно с российскими туроператорами разрабатывает пилотный проект «Осень в Крыму». Проект будет охватывать 50 крымских санаториев, которые предоставят льготные условия для российских туристов с организацией транспортного обеспечения.

«Думаю, что в ближайшие пару лет полуостров значительно преобразится. А россияне всегда будут желательными гостями в Крыму», - подчеркнул посол Украины.