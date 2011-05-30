Утечка пропана произошла в поезде в Джанкое

Утечка сжиженного углеводородного газа произошла в поезде «Мелитополь - Керчь», который прибыл в город Джанкой на севере Крыма. Информация о происшествии поступила к спасателям в ночь на понедельник от диспетчера станции «Джанкой», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«При осмотре технического состояния вагонов сотрудники станции обнаружили, что в цистерне со сжиженным углеводородным газом - пропан, общий объем 34 тонны - неисправен предохранительный клапан, и происходит утечка вещества», - говорится в пресс-релизе.

Цистерну отбуксировали на запасную колею, возле емкости выставили охрану. Подразделение пожарно-спасательной службы МЧС охлаждает цистерну. Группа радиационно-химической защиты провела химразведку территории. «Обнаружено место вытекания взрывоопасного газа, проводится мониторинг», - отметила пресс-служба.