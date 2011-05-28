Севастополь посетила правнучка императора Александра II

Севастополь посетила глава Российского императорского дома великая княгиня Мария РОМАНОВА, находящаяся в Украине с частным визитом по приглашению президента Виктора ЯНУКОВИЧА и предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИРА.

Великая княгиня возложила цветы к памятнику императрице Екатерине ІІ. Сопровождавший ее священник отслужил молебен.

Кроме того, РОМАНОВА встретилась с исполняющим обязанности председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергеем ЖИВОДУЕВЫМ и председателем горсовета Юрием ДОЙНИКОВЫМ.

«Очень счастлива побывать в Севастополе - очень важно, что у вас так сохраняется наша общая история. Важно, чтобы вы смогли ее передать последующим поколениям», - сказала РОМАНОВА.

Она отметила, что Севастополь посещает впервые, и убедилась, что «это - действительно чудесный край» - такой, как ей рассказывали.

РОМАНОВА посетила также диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Исторический бульвар и панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», совершила морскую прогулку по Севастопольской бухте.

Визит завершился посещением Свято-Владимирского Херсонесского кафедрального собора и Национального заповедника «Херсонес-Таврический».

РОМАНОВА родилась 23 декабря 1953 года в Мадриде (Испания). Она - дочь Владимира Романова, внука российского императора Александра II, и его супруги Багратион-Мухранской.

Некоторое время жила во Франции. Сейчас живет в Испании. В 1989 году была провозглашена своим отцом наследницей Российского престола. С начала 1990-х годов ведет программы, связанные с церковной и детской благотворительностью.

В 1992 году после смерти отца издала «Манифест о принятии главенства в Российском императорском доме» и объявила своего сына Георгия, который родился в 1981 году от брака с принцем Прусским Францем-Вильгельмом, наследником-цесаревичем.