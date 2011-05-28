Военно-морской лицей Севастополя выпустил первых лицеистов

Первый выпуск лицеистов состоялся в субботу в Военно-морском лицее в Севастополе - аттестаты об окончании учебного заведения и нагрудные знаки получили 45 выпускников.

Выпусников и преподавателей поздравил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ. Он поблагодарил командиров и преподавателей лицея «за то, что воспитали будущих офицеров».

Начальник Военно-морского лицея капитан 1 ранга Игорь КОЛЕЖНЮК сообщил, что все 45 выпускников изъявили желание продолжить обучение в высших военных учебных заведениях ВСУ. В частности, учиться в Академии ВМС имени Нахимова намерены около 60% лицеистов.

«Лицеисты показали хорошие знания во время государственной итоговой аттестации за 11-й класс, получили достойные оценки», -сказал КОЛЕЖНЮК.

Военно-морской лицей открылся в Севастополе 1 сентября 2009 года. Он является учебным заведением для предоставления полного среднего образования ученикам 10-11 классов с военно-профессиональной направленностью обучения и допрофессиональной подготовки.