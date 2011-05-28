Милицию Крыма возглавил полковник
Могилев подписал приказ
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ назначил начальником главного управления МВД в Крыму полковника милиции Сергея РЕЗНИКОВА. Соответствующий приказ подписан в пятницу, 27 мая, сообщила пресс-служба МВД.
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в середине апреля в рамках административной реформы уволил Александра ПРОСОЛОВА с должности заместителя министра внутренних дел - начальника главного управления МВД в Крыму, которую тот занимал чуть больше года.
После увольнения ПРОСОЛОВА РЕЗНИКОВ исполнял обязанности начальника крымской милиции.
Ему 39 лет. В органах внутренних дел служит с 1996 года, трудовую деятельность начинал в Макеевке.
В апреле 2010 года РЕЗНИКОВ был назначен на должность первого заместителя начальника ГУ МВД в Крыму - начальника управления по борьбе с организованной преступностью.
Генерал-майор милиции ПРОСОЛОВ сейчас работает заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД - начальником управления организации раскрытия преступлений против собственности