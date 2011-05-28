Два человека погибли из-за падения крана в Крыму
ЧП в цехе компании "Море"
Два человека погибли и двое травмированы из-за падения мостового крана в цехе "Феодосийской судостроительной компании "Море" в поселке Приморский в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.
Несчастный случай произошел в пятницу днем.
"При перемещении корпуса изделия двумя мостовыми кранами произошло разрушение и падение одного из них", - говорится в пресс-релизе.
Погибли 60-летняя машинист крана и 59-летний сборщик корпусов судов.
Еще два сборщика пострадали: 48-летний мужчина отделался ушибом ребер и после осмотра врачами отпущен домой, 38-летний работник сломал ноги и госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.
Правоохранительные органы проводят расследование.