Два человека погибли из-за падения крана в Крыму

Два человека погибли и двое травмированы из-за падения мостового крана в цехе "Феодосийской судостроительной компании "Море" в поселке Приморский в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

Несчастный случай произошел в пятницу днем.

"При перемещении корпуса изделия двумя мостовыми кранами произошло разрушение и падение одного из них", - говорится в пресс-релизе.

Погибли 60-летняя машинист крана и 59-летний сборщик корпусов судов.

Еще два сборщика пострадали: 48-летний мужчина отделался ушибом ребер и после осмотра врачами отпущен домой, 38-летний работник сломал ноги и госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят расследование.