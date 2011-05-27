Три человека убиты, еще двое ранены в Крыму

Три человека убиты, еще двое ранены в пятницу на базе отдыха в Сакском районе Крыма, милиция задержала подозреваемого, молодой человек заявил, что "боролся с монстрами", сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Двадцатиоднолетний юноша гостил у сестры - жены одного из владельцев пансионата, в четверг поехал в Евпаторию. "Он принимал лекарства, запивая их большим количеством энергетических напитков и пива. К тому же, молодой человек в качестве допинга использует спрей, купленный в магазине курительных смесей. Из Евпатории парень вернулся около четырех часов утра. Движимый видениями, молодой человек, вооружившись кухонным ножом, отправился "на охоту", - говорится в пресс-релизе.

Он зарезал троих мужчин, среди них - россиянин, совладелец базы отдыха. Тяжело ранены еще двое мужчин.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.