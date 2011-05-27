Крымчанин пытался вывезти в Африку старинные книги и сундук

Сотрудники службы безопасности Украины и таможни изъяли у жителя Крыма книги середины XIX - начала XX века и предметы обихода - керамический сосуд, старинный сундук, ткань с орнаментом, печной изразец, которые он хотел вывезти в ЮАР, сообщил в пятницу пресс-центр крымского управления СБУ.

47-летий контрабандист упаковал ценности в картонные коробки так, чтобы в ходе таможенного досмотра они не привлекали лишнего внимания, но "конспирация" не помогла.

Изъятые вещи представляют историческую и культурную ценность, сделали предварительное заключение эксперты "Центрального музея Тавриды".

СБУ возбудила уголовное дело по факту покушения на незаконное перемещение ценностей через госграницу Украины. Если вина крымчанина будет доказана, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.