"Советские" автоматы с газировкой появятся в Ялте

Автоматы по продаже газированной воды, внешне похожие на советские, появятся в Ялте, сообщил мэр города Алексей БОЯРЧУК.

"Идея интересная и полезная. Летом всем хочется пить, такие конструкции, разбросанные по городу, позволят утолить жажду всем желающим. Кроме того, автоматы имеют интересный и необычный в наше время дизайн", - сказал он.

Автомат будет разливать минеральную и газированную воду. Машина снабжена одноразовыми пластиковыми стаканчиками и контейнерами для мусора.

Власти Ялты обещают, что "советские" автоматы появятся как только будут решены вопросы их подключения к энергопитанию.

"Проект пока на стадии разработки", - сказал представитель мэрии на вопрос о времени появления машин и их количестве.

С инициативой установки "советских" автоматов выступила фирма "Аква-Ялта", уточнила пресс-служба мэрии курортного города.