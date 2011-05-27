Феодосия посидит три дня без воды

Феодосия с 31 мая по 2 июня останется без воды из-за работ на водоводе. Водоканал просит жителей региона сделать запас на трое суток, говорится в сообщении предприятия.

В частности, планируются работы по врезке судакского водовода Д=1020 миллиметров, субашского водовода, водовода в селе Насыпное, очистка резервуаров питьевой воды, замена задвижек на водопроводных сооружениях и разводящих сетях города. «Будет производиться остановка системы водоснабжения с 31 мая до 24 часов 2 июня», - предупредил водоканал.

Администрация предприятия приносит феодосийцам извинения за неудобства.

В Большой Феодосии проживают около 107 тысяч человек, из них более 70 тысяч - в самом городе.