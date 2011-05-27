Псих в форме полковника регулирует движение на дорогах Крыма

Мужчина с признаками психического расстройства выдает себя за сотрудника Государственной автомобильной инспекции и останавливает автомобили в районе села Переваловка неподалеку от Судака в Крыму, сообщил "Українським Новинам" инспектор Олег Куртис.

"Раньше он переодевался, ходил туда-сюда, потом начал свистеть, теперь в форме, в полковничьих погонах останавливает рукой машины. Форма, правда, ужасная: половина - милицейская, половина - военная", - сказал представитель ГАИ.

Инспектор профилактической работы Судакского отдела ГАИ сообщил, что среди водителей распространяется информация о том, что они давали 5-10 гривен этому мужчине. "Он не преследует цель, чтобы ему деньги дали, для него самое главное, чтобы не нарушали", - отметил Куртис.

Сотрудники ГАИ неоднократно забирали "форму" у псевдогаишника, но тот снова появляется на трассе в обмундировании.

Госавтоинспекция не исключает, что "форму" душевнобольному дают местные жители. "Рядышком бар, сидят там, улыбаются, говорят: "Правильно-правильно, останавливай!", - сказал инспектор.

Госавтоинспекция ничего с мужчиной поделать не может. В законодательстве этот вопрос не проработан. Душевнобольной не буйный.

ГАИ хочет написать о ситуации в психбольницу и просит жителей Переваловки не давать психически нездоровому мужчине "форму".