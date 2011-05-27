Милиция изъяла арсенал оружия у жителя Крыма

Сотрудники милиции изъяли арсенал оружия в частном доме 51-летнего жителя Симферопольского района Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Правоохранители обнаружили две металлических коробки с тротилом, двадцать три гранаты, пакет с твердым ракетным топливом, ракетные взрыватели, несколько десятков предметов, похожих на патроны разного калибра, 102 пули калибра 7,62 мм, сломанный газовый пистолет-револьвер с барабаном неизвестной марки и марихуану.

Оружие направлено на экспертизу в Научно-исследовательский криминологический центр ГУ МВД в Крыму.

Мужчина задержан. Официально он нигде не работает. Вместе с тем, крымчанин утверждает, что трудится на базе приема металлолома и все обнаруженные у него предметы нашел там.

Он сообщил также, что давно увлекается оружием, поэтому принес боеприпасы домой, половину из них разобрал и отреставрировал. По словам мужчины, он приводил оружие в нерабочее состояние, так как понимал опасность его хранения.

Задержанному инкриминируются преступления, предусмотренные статьями "незаконное обращение с оружием и боеприпасами" и "незаконный оборот наркотических средств".

Ранее крымчанин уже был судим по этим статьям.