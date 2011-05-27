Крым обзавелся новым логотипом

Логотип с надписью "Крым – жемчужина мира", подготовленный киевской компанией iBrand Design Consulting, одержал победу в конкурсе на ребрендинг логотипа Автономной республики Крым.

Предыдущий логотип с изображением солнца и надписью "Навстречу солнечным объятиям" был разработан в 2000 году, организаторы конкурса сочли его несовременным.

Конкурс был объявлен Министерством курортов и туризма Крыма в марте. Участие в нем могли принять все желающие. Всего было прислано 307 работ, из которых комиссия сначала отобрала 7, а затем оставила 3.

В финальном голосовании, кроме логотипа с надписью "Крым – жемчужина мира", принимали участие еще 2 работы, подготовленные симферопольской брендинговой студией 3N и киевским креативным агентством "Мед". Однако большинство членов комиссии, в которую среди прочих вошли заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Псарев и член президиума Верховного совета Крыма Рустам Темиргалиев, сделали выбор в пользу логотипа, предложенного iBrand Design Consulting.

Окончательная надпись на логотипе "Крым – жемчужина мира" будет на украинском языке, сообщил представитель главного управления информационной политики Совмина.

Примечательно, что избирательная программа крымской организации Партии регионов во время прошлогодней кампании называлась "Сделаем Крым жемчужиной Украины!".

Бюджет конкурса составил 150 тысяч гривен, при этом сумму, которая достанется его победителю, организаторы не уточняют.

В знак протеста против непрофессионализма жюри конкурса ряд дизайнеров изготовили пародии на новый логотип Крыма, среди которых был знак с надписью "Йух вам", пишет "КоммерсантЪ-Украина".