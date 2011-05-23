Долг по зарплате в Севастополе снизился на 6% - до 7,7 млн гривен

В Севастополе по состоянию на 1 мая 2011 года задолженность по выплате заработной платы составила 7 млн. 749,2 тыс. грн., сообщило управление труда и социальной защиты городской государственной администрации.

По сравнению с началом текущего года задолженность снижена на 6,2% (на 510,2 тыс. грн.), а в сравнении с предыдущим месяцем снижение составило 5 млн. 630 тыс. грн. (42,1%).

В течение апреля полностью выплачена задолженность по заработной плате на 771 Ремонтном заводе средств связи Министерства обороны РФ (2 млн. 32 тис. грн.), Федеральном государственном учреждении 13 Судоремонтный завод Минобороны РФ (2 млн. 473 тис. грн.), сокращена сумма долга в 471 отделе торговли УТ ЧФ Минобороны РФ - на 82,1 тис. грн., на коммунальном предприятии «Севэлектроавтотранс» - на 985,5 тыс. грн., в ОАО «Озеленитель» - на 91,4 тис. грн., в ООО «Империя-Юг» - на 14,1 тис. грн.

Крупнейшими должниками по выплате зарплаты в городе остаются ООО СУРП «Лазаревское адмиралтейство» (долг на 1 мая составлял 3 млн. 418,7 тыс. грн., рост к 1 января текущего года - 481 тыс. грн.), и ГП «КБ радиосвязи» (на 1 мая долг составлял 2 млн. 234,6 тыс. грн., рост к 1 января текущего года - 68 тыс. грн.).