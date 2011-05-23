Аквалангист утонул в Крыму

Житель Симферополя погиб, купаясь в море с аквалангом в Сакском районе полуострова. Несчастный случай произошел 22 мая, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Мужчина начал звать на помощь, находясь в 150 метрах от берега, и исчез под водой. Его брат нашел тело на глубине около пяти метров, срезал акваланг, вытянул родственника на берег и начал проводить реанимационные действия. Медики, прибыв на место ЧП, констатировали смерть симферопольца. Ее причину установит судмедэксперт.

Место, где произошла трагедия, не приспособлено для массового отдыха на воде. Ближайший спасательный пост находится в восьми километрах.