Ирисовая феерия начнется 28 мая в ботсаду в Крыму
09:19, 23 мая 2011Крым
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140 сортов цветов
Выставка ириса бородатого откроется 28 мая в Никитском ботаническом саду на юге Крыма.
На «балу» будут представлены более 140 сортов цветов, из которых 30 - ранее не выставлялись.
Выставка в зависимости от погоды продлится в течение одной-двух недель, сообщает официальный сайт ботсада.
Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
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