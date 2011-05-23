Ирисовая феерия начнется 28 мая в ботсаду в Крыму

Выставка ириса бородатого откроется 28 мая в Никитском ботаническом саду на юге Крыма.

На «балу» будут представлены более 140 сортов цветов, из которых 30 - ранее не выставлялись.

Выставка в зависимости от погоды продлится в течение одной-двух недель, сообщает официальный сайт ботсада.

Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.