Джарты: закон о красных флагах - долгожданный для Крыма

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявляет, что Крым приветствует решение президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА подписать закон, который утверждает официальный порядок использования красного знамени Победы в праздничных мероприятиях, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Великая Отечественная война - это самая героическая страница в истории нашего государства. Победители фашизма - наши герои, победа в войне - наша гордость. Любая другая трактовка этих событий для Крыма абсолютно неприемлема», - сказал ДЖАРТЫ.

Председатель правительства Крыма считает, что задержка, не позволившая подписать закон перед 9 мая, была вызвана необходимостью провести экспертизу документа, что и было сделано по поручению ЯНУКОВИЧА Кабинетом министров и Министерством юстиции Украины.

«Эта процедура неизбежна для государства, где царит верховенство права. Экспертиза установила, что закон соответствует правовому полю Украины, не нарушает Конституцию и законы страны», – подчеркнул ДЖАРТЫ.

ЯНУКОВИЧ 20 мая подписал принятый Радой закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Внешний вид копий флага Победы должен отвечать виду штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Законом предусмотрено, что будут использоваться копии флага Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Он также будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами госвласти, местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - Дни освобождения и Дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Предусмотрен официальный подъем в День Победы копий флага победы на домах (мачтах, флагштоках) рядом с государственным флагом Украины.