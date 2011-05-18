Тимошенко: власть клянется в любви к крымским татарам и лукавит

Только независимая и демократическая Украина может быть гарантом стабильной жизни и развития крымскотатарского народа и представителей всех других национальностей, проживающих на крымском полуострове, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в обращении по случаю Дня памяти жертв депортации.

«67 лет назад сталинско-коммунистический режим совершил неслыханное преступление - выселил с родной земли целый народ. В течение одних суток около 200 тысяч человек по принуждению, без права обжалования, были выселены из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал. В угоду всевластному диктатору были изуродованы судьбы абсолютно невинных людей», - подчеркнула ТИМОШЕНКО.

Лидер «Батькивщины» отметила, что «украинцы, как никто другой, понимают трагедию крымских татар, ведь сами были жертвами красного террора, прошли через ад геноцида-голодомора». «Не случайно, еще в советские времена первое весомое слово в защиту крымскотатарского народа сказал именно украинец - генерал Петр Григоренко. Поэтому сразу после обретения независимости Украина поддержала возвращение крымских татар на Родину», - заявила ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что «эта трагическая годовщина должна стать для нас и днем предостережения». «Беда депортации наглядно демонстрирует, что политики и власть предержащие, которые сегодня клянутся в любви к крымским татарам, а в то же время пытаются возобновить авторитарную модель управления страной, лукавят. Мы не имеем морального права забывать об этих страшных страницах нашей истории», - отметила ТИМОШЕНКО.

«В этот скорбный день я низко кланяюсь перед всеми теми, кто стал жертвой жестокой насильственной депортации. Вечная память всем, кто мечтал вернуться на свою Родину, но не успел», - добавила политик.