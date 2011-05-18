Музей антропологии открылся в Севастополе

В Севастополе во Всемирный день музеев на территории экопарка «Лукоморье» открылся музей антропологии, посвященный культуре коренных народов Америки, сообщила УНИАН научный руководитель музея Рита КОЗУНОВА.

В музее собраны подлинные образцы искусства майя, сапотеков, ацтеков, миштеков и других народов, копии известнейших памятников древней Мексики и Перу, предметы быта, музыкальные инструменты индейцев.

По словам КОЗУНОВОЙ, идея создать музей, подобного которому нет в Европе, принадлежит хозяину «Лукоморья» Николаю ПОМОГАЛОВУ. Уникальность музея состоит в том, что в нём воссоздана живая экосистема, в которой зародились и развивались древние цивилизации. «Это уголок мексиканских джунглей с живыми лианами, живыми тропическими птицами и даже кайманом», - сказала она.

По информации КОЗУНОВОЙ, экспозицию дополняют фотографии, фильмы и этническая музыка. Как добавила она, музей будет развиваться, в планах – экспозиции, рассказывающие о народах Северной и Южной Америки.

«Мы сейчас дополняем экспозицию, готовим экскурсии и ждем приезда настоящих индейцев, моих друзей, которые будут выступать в этом музее, потому что музей - живой, он состоит не только из статичных экспонатов, произведений искусства, керамики, национальных промыслов, но и из живых растений и животных, и, естественно, настоящих индейцев, которые с энтузиазмом восприняли эту идею, и будут выступать в нашем «Индейском клубе», который создается при музее», - сообщила КОЗУНОВА.

КОЗУНОВА, севастопольская журналистка, более 30 лет увлекается культурой индейцев, и основная часть экспонатов музея - из ее коллекции, которые она привезла из путешествий по Мексике, Перу и Боливии.