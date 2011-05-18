2 мемориала в память о жертвах фашистов создадут в Крыму

Верховный Совет Крыма на заседании в среду принял решения о создании мемориального комплекса памяти жертв крупнейшего в регионе концлагеря времён Великой Отечественной войны, находившегося на территории совхоза «Красный», и мемориального культурно-духовного комплекса памяти жертв фашистов в греческой деревне «Лаки», сожженной в 1942 году.

«Мы долго шли к принятию этих постановлений, и вот справедливость, наконец, восторжествовала и память наших соотечественников, принявших мученическую смерть, защищая Родину от фашистов, будет увековечена. Только на территории концлагеря совхоза «Красный» фашисты замучили и расстреляли не менее 8 тысяч советских граждан, а по последним данным, - до 15 тысяч», - сказал председатель общественной организации «Русская община Крыма» - депутат крымского парламента Сергей ЦЕКОВ, который внес проекты на рассмотрение ВС автономии. Проект по мемориализации деревни «Лаки» внесен совместно с депутатом Ольгой КОВИТИДИ.

Совету министров Крыма рекомендовано разработать в 2011 году условия отбора проектов комплексов, организовать их проведение и обеспечить реализацию проектов, победивших в конкурсах.

Ассигнования на создание двух комплексов решено предусмотреть в бюджете Крыма на 2012 год, сообщила пресс-служба «Русской общины Крыма».