67 лет депортации: Янукович призывает к гражданскому миру

Украина не сможет успешно развиваться без согласия и гражданского мира, заявил президент Виктор ЯНУКОВИЧ в своем обращении по случаю 67-й годовщины депортации из Крыма крымских татар и лиц других национальностей, сообщает официальный сайт главы государства.

"Мы по праву гордимся тем, что за годы независимости в Украине не было серьезных межнациональных конфликтов. Это свидетельствует, что мы - единый народ, монолитность которого не удастся нарушить никогда и никому, но впереди еще много работы", - говорится в обращении.

Глава государства признал несовершенство межэтнонациональной политики в государстве: "Нужно совершенствовать основы государственной этнонациональной политики, утверждать межкультурный диалог и толерантность в общественной жизни, активизировать решение проблем, связанных с обустройством на родительской земле депортированных и их потомков".

По словам президента, обретение Украиной независимости открыло для выселенцев путь к родной земле. "Теперь мы можем гордиться разнообразием нашего многонационального культурного наследия", - сказал ЯНУКОВИЧ.

"Мы должны осознать, что согласие и гражданский мир - это наше самое ценное достижение и залог успешного развития", - подчеркнул президент.