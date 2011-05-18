Экс-мэра Гаспры отдали под суд

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело по обвинению бывшего мэра южнобережного поселка Гаспра Елены ТЕТЕРЫ в незаконном изъятии 33,5 гектаров земли в Гаспре, принадлежащих трем санаториям объединения «Укрпрофздравница», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе следствия установлено, что должностное лицо подделало решение сессии, на основании которого три санатория лишились земельных участков, оценивающихся в 78,3 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе.

По результатам расследования экс-мэру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 статей 365 и 366 Уголовного кодекса - то есть превышении служебных полномочий и должностном подлоге.

«Принятыми прокуратурой мерами в судебном порядке признано противоправным и недействительным решение о прекращении санаториям права пользования земельными участками», - сообщило надзорное ведомство.

ТЕТЕРА, которая руководила Гаспрой (Большая Ялта) в 2002-2006 годах, была арестована в октябре 2010 года.