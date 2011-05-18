Дома для моряков ЧФ РФ начали строить в районе бухты Казачья

Строительство первых двух, 140 и 151-квартирного, домов для военных моряков Российской Федерации начато в районе бухты Казачья в Севастополе на средства Министерства обороны РФ. В течение 2011-2013 года здесь планируется построить 1260 служебных квартир для военнослужащих Черноморского флота общей площадью 75,6 тыс. кв. м., сообщил УНИАН пресс-секретарь командования ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ.

Он уточнил, что остальные объекты находятся в стадии проектирования.

По словам офицера, жилые дома для моряков будут возводиться в непосредственной близости с городком бригады морской пехоты, на участке земли, отведенном Черноморскому флоту под застройку решением Севастопольского горсовета в 2006 году.

Суть проекта развития микрорайона «Казачья бухта» - интенсивная застройка так называемого Восточного жилого массива побережья бухты Казачья. Именно там, южнее и западнее «спецтерриторий» (полигонов боевой подготовки и воинских частей ЧФ), которые занимают 58% территории «восточного» массива, запланировано масштабное социальное строительство.

Это строительство включает в себя создание прилегающей к морю набережной, пляжей, парковой зоны, а также постройку жилья, зданий «соцкульбыта» (школ, поликлиник, детских садов, общественного центра досуга и отдыха, спортивного комплекса, супермаркета и магазинов). Перспективный план также предполагает индивидуальную застройку, строительство яхт-клуба, открытого плавательного бассейна, гостиницы на 600 мест, нескольких автопаркингов, в том числе и подземных.

Ранее Черноморский флот силами своего Строительного управления возводил жилые дома в ряде районов города. Место, где в Севастополе наиболее компактно проживают семьи военнослужащих ЧФ РФ, - один из микрорайонов на проспекте Генерала Острякова, построенный в 1990-2000 годы на средства правительства Москвы.