Россия науськивает татар "различной ориентации" на меджлис?
Джемилев укоряет Хорошковского
Лидер меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявляет, что Россия финансирует деятельность объединений крымских татар, выступающих против меджлиса.
По мнению ДЖЕМИЛЕВА, «отдельные группировки из числа крымских татар» - противники меджлиса - в последнее время начали получать из-за рубежа более активную поддержку, в том числе пропагандистскую.
«Будут создаваться и усиленно поддерживаться соседней страной новые общественно-политические, религиозные, молодежные, женские организации крымских татар различных ориентаций, при условии, что они будут активно выступать против меджлиса», - сказал ДЖЕМИЛЕВ на митинге в Симферополе по случаю 67-ой годовщины принудительного переселения крымскотатарского народа в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал.
«Рассчитывать на то, что наша служба безопасности предпримет какие-то усилия по пресечению подобного рода деятельности соседней страны на нашей территории нам не приходится, потому что в силу различных обстоятельств мы вновь оказались в положении "младшего" брата", а младшим, как известно, не положено вмешиваться в дела старших. Нам останется только наблюдать, сколько же в нашей среде людей, готовых ради каких-то личных материальных благ работать против своего народа», - подчеркнул ДЖЕМИЛЕВ, добавив, что пока их «не так уж много».
В митинге, по оценкам сотрудников милиции, участвовали 12 тысяч человек, по данным меджлиса - 25 тысяч человек.