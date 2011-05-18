Крымские татары вспомнили жертв депортации на траурном митинге

Крымские татары на митинге, посвященном 67-ой годовщине принудительного переселения крымскотатарского народа в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал, потребовали от руководства Украины принять участие в подготовке международного форума по вопросу восстановления их прав в Крыму.

Колонны репатриантов, крича «Аллах акбар!» и «Ля иляха илля Аллах!», прошли с транспарантами «Крыму - статус крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины», «Восстановление образования на крымскотатарском языке - спасение от ассимиляции», «Требуем признание депортации геноцидом крымскотатарского народа», национальными флагами и флагами Украины от окраин Симферополя к центру города, где собрались на митинг. По оценке сотрудников милиции, в акции участвовали 12 тысяч человек, организаторы митинга утверждают, что на площади собрались 25 тысяч человек.

«Мы, участники всекрымского траурного митинга, будучи уверенными в том, что становление демократической и независимой Украины невозможно без восстановления прав крымскотатарского народа так, как это закреплено международными актами о правах народов и правах человека, <...> призываем президента Украины, Верховную Раду Украины, Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и Европейский Союз определиться в ближайшее время с датой и местом проведения международного форума», - говорится в резолюции акции.

В Крыму 18 мая в 24 населенных пунктах прошли около пятидесяти траурных мероприятий - митингов, шествий, молебнов и возложений цветов.

«Сегодня для Крыма - траурный день, позорный день сталинского режима. Депортация - это преступление, не имеющее временных рамок и границ», - сказал журналистам крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов.

В 1989-м Верховный совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав».

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В крымской автономии в настоящее время живут 1,9 млн. человек, из них более 265 тысяч - татары. Еще, минимум, 100 тысяч крымских татар хотели бы вернуться на полуостров.