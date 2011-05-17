Джарты интересуется у Азарова: где обещанная дешевая гречка

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ не исключает, что поднимет на заседании Совета регионов, которое запланировано на начало июня на полуострове, вопрос целесообразности закупки гречки в Китае.

«Покупку гречки в Китае доверили непонятной коммерческой структуре, за непонятные средства, по непонятной цене, непонятного качества... Понимая, что наша ментальность такова, что не хотят ее кушать, фасуют крупу в украинскую фасовку. Люди узнают об этом только тогда, когда сварят - от нее только мамалыга остается!», - возмутился крымский премьер на заседании Совмина.

«В кавычках хороший бизнес купил крупу по определенной цене, которую будет теперь выставлять, и с населения вытягивают те же самые деньги, как по цене нашей, украинской гречки. Нужно сегодня к АЗАРОВУ обратиться и сказать: Николай Янович, где дешевая гречка, которую вы обещали? И почему не государство закупает, а коммерческая структура? Давайте этот вопрос поднимем на Совете регионов! И пусть премьер-министр ответит на этот вопрос», - сказал ДЖАРТЫ.

В Украину импортировано 800 тонн китайской гречки. Крупу завезла компания «Хлеб Инвестбуд». (Читайте также статью «"Китайская" гречка: кто заваривает кашу?»).