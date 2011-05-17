ЕБРР обещает 15 миллионов евро на реконструкцию водопровода Ялты
18:00, 17 мая 2011Крым
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует вложить 15 миллионов евро в модернизацию водопровода и канализации Ялты в течение ближайших трех лет, крымские власти рассчитывают подписать договор с ЕБРР в конце июня - начале июля, сообщил журналистам председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.
«Проект был заморожен, и ЕББР уже потерял веру, что он имеет право на жизнь, но мы реанимировали проект», - сказал крымский премьер.
Решение возобновить прерванную около четырех лет назад реализацию проектов ЕББР в Крыму принято на встрече ДЖАРТЫ и вице-президента банка Яна ФИШЕРА на прошлой неделе в Лондоне.
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