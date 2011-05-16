Симферопольцы останутся без телевизора до 20 мая

Прекращение трансляции телерадиопрограмм возможно 16-20 мая в Симферополе в связи с выполнением подготовительных работ по монтажу цифрового оборудования на башне радиотелевизионной передающей станции, сообщила пресс-служба мэрии.

«С 9 до 16 часов в Симферополе будет прекращена трансляция телерадиопрограмм», - говорится в пресс-релизе.

Радиотелевизионный передающий центр Крыма приносит извинения за неудобства.