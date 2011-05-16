Симферопольцы останутся без телевизора до 20 мая
14:41, 16 мая 2011Крым
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С 9 до 16 часов
Прекращение трансляции телерадиопрограмм возможно 16-20 мая в Симферополе в связи с выполнением подготовительных работ по монтажу цифрового оборудования на башне радиотелевизионной передающей станции, сообщила пресс-служба мэрии.
«С 9 до 16 часов в Симферополе будет прекращена трансляция телерадиопрограмм», - говорится в пресс-релизе.
Радиотелевизионный передающий центр Крыма приносит извинения за неудобства.
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