Работник АЗС погиб, отравившись парами бензина в Керчи
11:19, 16 мая 2011Крым
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Еще двое - в реанимации
В Керчи работник автозаправочной станции погиб и еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, предположительно, отравившись парами бензина, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел 15 мая.
«По словам старшего оператора АЗС, из резервуара для бензина достали троих сотрудников: помощника оператора 1982 года рождения, оператора 1990 года рождения и пистолетчика 1993 года рождения», - говорится в пресс-релизе.
Помощник оператора умер, двое других работников заправки доставлены в реанимацию.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится расследование.
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