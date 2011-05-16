Работник АЗС погиб, отравившись парами бензина в Керчи

В Керчи работник автозаправочной станции погиб и еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, предположительно, отравившись парами бензина, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 15 мая.

«По словам старшего оператора АЗС, из резервуара для бензина достали троих сотрудников: помощника оператора 1982 года рождения, оператора 1990 года рождения и пистолетчика 1993 года рождения», - говорится в пресс-релизе.

Помощник оператора умер, двое других работников заправки доставлены в реанимацию.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится расследование.