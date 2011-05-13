Джарты хочет большего представительства стран ЕС в Крыму

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ хочет большего представительства стран - членов ЕС в Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в пятницу после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ.

«Я обратился (к комиссару) с просьбой помочь, чтобы государства ЕС присутствовали в Крыму, начиная с центров визовой поддержки, консульских центров и представительств», - сказал премьер-министр Крыма.

ДЖАРТЫ отметил также, что комиссар обещал способствовать расширению представительства стран - членов ЕС в Крыму.