Крым заинтересован в увеличении турпотока из стран ЕС

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявляет о заинтересованности региона в увеличении количества туристов из стран Западной Европы, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Украина и Крым, в частности, взяв курс на евроинтеграцию, заинтересованы в привлечении туристов из стран Евросоюза. Пока их не так много, как нам хотелось бы, но с каждым годом их число растет. Европейские туристы более требовательны, чем украинские или российские, и перед нами стоит задача создать европейский уровень условий для отдыха», - сказал ДЖАРТЫ в Лондоне на Крымском инвестиционном форуме.

Вице-премьер крымского правительства - министр экономики региона Екатерина ЮРЧЕНКО рассказала участникам форума об подготовленных инвестиционных проектах: создание близ Евпатории комплекса здравниц и отелей «Экогород», строительство рекреационного комплекса «Золотой пляж», сооружение моста через Керченский пролив, реконструкция аэропорта «Симферополь» и создание пассажирского и яхтенного комплекса «Порт Ялта». «Сегодня Крым как никогда открыт для бизнеса», - подчеркнула ЮРЧЕНКО.

Организованный Советом министров Крыма форум посетили представители британских, американских и других международных компаний, научных учреждений и общественных организаций. В дискуссии участвовали, в частности, руководители инвестиционных компаний, представители банков, строительных фирм, Нью-йоркской фондовой биржи.

По данным крымского министерства курортов и туризма, больше всего иностранных туристов приезжает в Крым из России. Так, в 2010 году регион посетили 5,7 миллионов туристов, из них: 1,4 миллиона - из России, 270 тысяч - из Беларуси, 80 тысяч - из стран Балтии.