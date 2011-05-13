Янукович озвучит "Ялта-ралли"

Крым в ожидании суперралли. 2-4 июня там впервые пройдет этап Кубка мира по ралли IRC Prime Yalta Rally — 2011 (ранее «Ялта-Ралли» был этапом Кубка Европы. — Авт.). По словам главы федерации автоспорта Украины Евгения Червоненко, уже сейчас за три недели до старта — вокруг гонки небывалый ажиотаж. Предварительно на гонку заявлены уже 100 экипажей из 24 стран мира (в прошлом году было в два раза меньше). В отелях Ялты продают пакетные туры на гонку (4 ночи) - «Ялта-Интурист» от 2095 грн., «Времена года» от 2453 грн., «Респект Холл» — от 5854 грн., «Вилла Елена» — от 13 104 грн.

На старте автогонки ждут президента Виктора Януковича, который выступит с напутственными словами и комментарием события в прямом эфире «Евроспорта». Виктор Федорович также понаблюдает за гонкой на скоростном участке «Ливадия – Ласточкино гнездо» - там уже сооружают специальную трибуну.

Сюрпризом для болельщиков будет и церемония открытия, на которой первым с подиума стартует 3-летний Альфред - сын Червоненко. Малыш поедет по площади на детском спортивном автомобиле, а отец – по традиции в красном комбинезоне пойдет рядом – будет «пешим штурманом». «Эта гонка по-настоящему историческое событие для страны, - говорит Евгений Альфредович. – Сравнимых по представительству гонок не бывало даже в СССР. Поэтому я выступаю с идеей учредить в этот день, 2 июня, пусть пока и неофициальный, но праздник – День автогонщика. Приглашаю всех автолюбителей Украины в Ялту с украинскими флагами, поддержите нашу команду!»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ. На крымском этапе Кубка мира по ралли IRC «PrimeYaltaRally-2011» лучший украинский гонщик Александр Салюк-младший будет выступать на машине «Proton» Super 2000 в одной команде с мировыми ассами – итальянцем Жаном-Клодом Бассо и шведом Пи Джей Андерсоном. Малазийский автомобиль эксклюзивной сборки стоит $500 тыс. «Эту машину готовили для австралийца Криса Аткинсона, но нам удалось переиграть ситуацию в свою пользу, - рассказал «Сегодня» президент ФАУ Евгений Червоненко. – Уже 23 мая в Киеве пройдет презентация международной команды ассов «Proton -Аскания», а на следующий день они отправятся на тренировочный сбор в Крым вместе со сборной Украины. Но есть у нас и не слишком хорошая новость – сразу после подписания контракта с «Протоном» Саша сломал ключицу и сейчас все лучшие врачи страны борются за его здоровье. Только он может составить реальную конкуренцию гонщикам топ-класса, и более того у него сейчас будет шанс попасть в заводскую команду «Протона», поскольку Жан-Клод Бассо не слишком силен «на гравии». А Саша к тому же отлично знает ялтинскую трассу».

Газета «Сегодня»