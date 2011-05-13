Крым и ЕБРР решили реконструировать водопровод Ялты

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ян ФИШЕР на встрече в Лондоне приняли решение возобновить прерванную около четырех лет назад реализацию проектов ЕББР в Крыму с завершения модернизации водопроводной и канализационной системы Ялты, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Этот проект был заморожен из-за незаинтересованности предыдущего руководства автономии. Теперь в Крыму создана единая вертикаль власти, готовая работать для развития полуострова. Нам удалось реанимировать проект, и, думаю, в июне или июле работы возобновятся», – сказал ДЖАРТЫ.

Вице-президент ЕБРР отметил, что банк заинтересован в реконструкции водопровода и канализации Ялты. «Нет никаких оснований пренебрегать этим проектом. Давайте вернемся к нему и доведем до конца. Это будет первое направление нашей конкретной работы», – сказал Я.ФИШЕР.

Председатель Совмина также предложил ЕБРР участвовать в реализации других проектов в Крыму, в частности, строительстве мусороперерабатывающих заводов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

«Средства ЕБРР могут быть вложены в строительство зерновых элеваторов. Банк мог бы участвовать в проектах на разных условиях, в том числе на условиях совместного финансирования. На строительство заводов по переработке ТБО мы со своей стороны готовы предоставить 30-50 миллионов евро», – сказал ДЖАРТЫ.

ФИШЕР заявил, что ЕБРР рассмотрит предложения руководства Крыма и изучит возможность открыть в Крыму офис банка.

«Развитие сельского хозяйства, новых технологий в аграрном секторе – одно из приоритетных направлений для ЕБРР», – подчеркнул вице-президент банка.