Парламент отсудил у ДУСи крымскую дачу Брежнева

Верховная Рада отсудила у Государственного управления делами при президенте один из наиболее престижных пансионатов в Крыму - «Глицинию».

Пансионат «Глициния» под Ялтой, где любили отдыхать высшие советские руководители Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев, перешел в распоряжение Верховной Рады Украины.

Как стало известно, право парламента Украины на известный пансионат, который занимает территорию в 20 га прибережной полосы Черного моря, подтвердили в этом году уже две судебный инстанции - Севастопольский хозсуд и Севастопольский апелляционный хозяйственный суд.

Соперником парламента в споре за «Глицинию» выступает «Международный детский центр «Артек», который входит в структуру Государственного управления делами при президенте Украины.

Стороны ведут судебную войну за ценный имущественный комплекс на берегу Черного моря уже нескольких лет. Так, одно из последних судебных решений по этой тяжбе было принято в октябре 2010 года в пользу стороны президента. Тогда Хозяйственный суд Крыма отменил решение Ливадийского сельсовета от 29 января 2009 года о выдаче Верховной Раде свидетельства на право собственности на ялтинский пансионат.

Благодаря решению суда Госуправление делами вновь стало хозяином пансионата.

Правда, распоряжаться объектом довелось недолго - 1 марта 2011 года Севастопольский хозсуд признал право на «Глицинию» за Верховной Радой.

О чем спор

Половина территории пансионата - это памятник садово-паркового искусства в Ливадии, остальное -ботанический заказник. На территории «Глицинии» находится более 10 тыс. кв. м жилых и других помещений.

Конфликт вокруг пансионата «Глициния» имеет длинную историю. До 1997 года он находился на балансе санатория Верховной Рады «Нижняя Ореанда». Затем его передали налоговой администрации. В 2004-м Кабмин Виктора Януковича перевел «Глицинию» в ведение Госуправделами, которым тогда руководил Игорь Бакай. После этого пансионат был закреплен за Международным центром «Артек», несмотря на расстояние между ними в 40 км.

Позднее Игорь Бакай дал право детскому лагерю на отчуждение пансионата. Таким образом, один из самых престижных пансионатов на черноморском побережье был продан российскому ВТБ Банку. Стоимость строений и сооружений здравницы в договоре купли-продажи была оценена в 77,9 млн. грн.

Дача для Путина

Российские СМИ тогда писали, что «Глициния» должна стать одной из летних резиденций президента России Владимира Путина. ВТБ Банк успел перечислить Украине треть стоимости здравницы, но смена власти в стране нарушила планы российского президента.

На протяжении 2005-2008 годов украинские суды по иску тогдашнего прокурора Крыма Виктора Шемчука приняли ряд решений, которые признали незаконным отчуждение здравницы. Украинскую сторону обязали вернуть полученные из России деньги, а россиян - отказаться от прав собственности.

Чтобы вернуть пансионат под свое крыло, в 2008 году Верховная Рада из своего бюджета возвратила ВТБ Банку 36,4 млн. грн. Тогда же судьи согласились восстановить статус-кво 1997 года: вернуть пансионат «Глициния» на баланс санатория Верховной Рады «Нижняя Ореанда».

Однако против такого решения запротестовало Госуправление делами. Ведь в течение нескольких месяцев 2004-го «Глициния» находилась в его управлении. Вероятно, что решение апелляционной инстанции хозсуда Севастополя, благодаря которому Верховная рада получила право на скандальный пансионат, не будет последним, и кассационная жалоба от президентской стороны не заставит себя ждать.

Газета «Дело»