Ветеран устроил акцию протеста 9 мая. Теперь получит новый паспорт

96-летнему ветерану войны Алексею ПУЛЯЕВУ, устроившему 9 мая на центральной площади Севастополя разрешенную судом мирную акцию в знак протеста против того, что родственники отобрали у него паспорт и пытаются по суду признать его недееспособным, выдадут новый паспорт, сообщил севастопольский адвокат Борис КОЛЕСНИКОВ местному телеканалу НТС.

По информации телеканала, ветеран живет в квартире в центре города и в течение 7 месяцев не может добиться, чтобы ему вернули отобранный родственниками паспорт. Также ветеран утверждает, что родственники пытаются по суду признать его недееспособным.

Также, по данным НТС, руководство Ленинской районной госадминистрации через суд дважды пыталось запретить ПУЛЯЕВУ проводить акцию, но суд Ленинского района оказался на стороне ветерана. Кроме того, ветерана поддерживают общественные активисты, оказывая ему юридическую помощь.

КОЛЕСНИКОВ отметил, что любые действия, связанные с отъемом паспорта у гражданина - это уголовно наказуемые деяния. По его словам, во время проведения ветераном акции протеста, к тому подошел заместитель начальника паспортного стола Ленинского района и предложил получить новый паспорт.

«Сегодня решается вопрос выдачи нового паспорта ветерану, но лицо, которое отобрало старый паспорт, оно никакой ответственности не понесло», - сказал КОЛЕСНИКОВ.