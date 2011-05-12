Строители засыпали 2 пруда в Крыму

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании "Крымстрой" по подозрению в уничтожении двух прудов при строительстве базы отдыха в Сакском районе полуострова, сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

"Компания, выполнявшая работы по созданию базы отдыха, самовольно засыпала два пруда площадью 5,6 га", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Водоемы были уничтожены в 2008-2009 годах. Ущерб оценивается в 1,7 млн. грн.

Дело заведено по статье "превышение служебных полномочий, которое причинило тяжелые последствия". Ведется следствие.