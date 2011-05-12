Экс-спикера оставили за решеткой

Апелляционный суд Крыма продлил на два месяца - до 21 июля - срок содержания под стражей бывшего спикера Верховного совета Крыма, ныне депутата крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, который подозревается в незаконных операциях с почти пятью тысячами гектаров земли совхоза «Азовский».

Таким образом суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении ареста ГРИЦЕНКО для проведения дополнительных следственных действий, в частности, допроса директора совхоза «Азовский», чиновников Ленинской райгосадминистрации и отдела земельных ресурсов.

Решение суда обжалованию не подлежит.

ГРИЦЕНКО был задержан 24 января по подозрению в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской РГА в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза. Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, а во второй половине марте продлил ее еще на два месяца - до 21 мая.

ГРИЦЕНКО подозревается также в незаконной передаче 3,6 га земель и злоупотреблении положением при начислении материальной помощи.

Политик занимал должность спикера крымского парламента дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.