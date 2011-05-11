15-летний подросток умер от интоксикации алкоголем

15-летний подросток умер в результате алкогольной интоксикации организма в Крыму, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

Нелегкий для психического состояния подростка период начался год назад, когда в результате дорожно-транспортной аварии погибла 18-летняя девушка, в которую парень был тайно влюблен.

В поминальный день юноша побывал на могиле погибшей и решил излечить свою печаль с помощью алкоголя. 7 мая была годовщина со дня смерти подруги - подросток продолжил пить.

Тело юноши обнаружено в доме его приятеля в ночь на 9 мая. Накануне вечером пьяный подросток попросил приютить его на время - парню необходимо было проспаться, чтобы не огорчать мать. Подросток скончался во сне.

Сотрудники милиции проводят доследственную проверку.